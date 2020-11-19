"Приватбанк" запросил ИНН у 40 тысяч держателей карты "Юниор"

Государственный "Приватбанк" 18 ноября разослал до 40 тыс. родителям держателей карты "Юниор" сообщение с просьбой предоставить идентификационный номер (ИНН) ребенка для дополнительной идентификации и в соответствии с требованиями законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Сообщения о необходимости обновить идентификационные документы получили порядка 40 тыс. человек. Получили клиенты, дети которых имеют карту "Юниор". Необходимость дополнительной идентификации обуславливается законодательством и постановлением №605, согласно которому если банк обслуживает ребенка, то у него должен быть его ИНН", – отметили в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

В пресс-службе подчеркнули, что предоставить ИНН клиенты могут не только через отделение, но и дистанционно – с помощью приложения "Приват24".

"Если есть необходимость обновления документов, ребенок может это сделать в "Приват24". То есть по большому счету никуда идти не нужно, тем более с детьми", – добавили в "Приватбанке".

Пресс-служба банка также отметила, что в случае отказа от предоставления ИНН ребенка банк не планирует блокировать карты родителей.

"Есть требования закона, есть необходимость на детские счета предоставить ИНН. Даже если клиенты вообще этого не сделают, то по законодательству через какое-то время будет заблокирована только карта ребенка", – уточнили в пресс-службе.