Минэнерго отрицает возможность веерных отключений электроэнергии зимой

Министерство энергетики отрицает возможность веерных отключений электроэнергии предстоящей зимой.

"Минэнерго ответственно заявляет, что этой зимой никаких веерных отключений не будет", – говорится в сообщении пресс-сслужбы Министерства.

При этом в Минэнерго обратили внимание, что Украина входит в зиму с рекордными запасами топлива и достаточными генерирующими мощностями, несмотря на то, что НАЭК "Энергоатом" не справился с ремонтной кампанией этого года".

"После вмешательства Минэнерго "Энергоатом" оптимизировал график ремонтов. Кроме того, по поручению ремонтной комиссии под председательством врио министра компания смогла увеличить плановую мощность на следующий год на 2,9 млрд кВт-ч. В то же время 1,2 млрд кВтч остаются вакантными для АЭС и вынужденно компенсируются другими генерациями", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Минэнерго ранее обвинило НАЭК "Энергоатом" в срыве ремонтной кампании 2020 года, что и привело к снижению производства атомной электроэнергии.

По данным НАЭК, на 17 ноября, на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков, энергоблоки №2, 5 ЗАЭС, энергоблок №3, 4 РАЭС и энергоблок №2 ХАЭС – находятся в ремонте.

В "Энергоатоме" прогнозируют, что энергоблок №2 Запорожской атомной станции после ремонта должен быть подключен не позже 25 ноября, а ожидаемый срок подключения ЗАЭС-5 - 20 декабря.

При этом в "Энергоатоме" отметили, что именно искусственные ограничения производства э/э АЭС в апреле-августе со стороны Министерства энергетики привели к смещению сроков ремонтной кампании, в частности, начало планового ремонта ЗАЭС-2 было отсрочено с июня на два месяца.