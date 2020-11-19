Министерство Уруского создало страницу в Facebook и ответило на обвинения "Укроборонпрома"

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности отказалось комментировать конкретные обвинения в попытках руководства добиться назначения посторонних лиц на предприятия "Укроборонпрома", обвинив руководство концерна в некомпетентности.

Об этом говорится в заявлении Министерства на его странице в Facebook, созданной только 17 ноября. Страница министерства пока не верифицирована, согласно данным на сайте Кабмина, сайта у министерства нет.

"Министерство... удивлено "демаршем" руководства госконцерна "Укроборонпром" (субъектом хозяйственной деятельности) и попыткой позиционироваться, как эксклюзивный "политический игрок", который имеет исключительное право определять приоритеты, методы и пути реформирования и развития сверхважной стратегической отрасли государства и давать оценку органам государственной власти", – сказано в заявлении.

В Министерстве указывают, что к его полномочиям относится формирование государственной военно-промышленной политики, и считают заявление "Укроборонпрома" вмешательством в эту сферу.

При этом Министерство не считает целесообразным комментировать обвинения "Укроборонпрома" в затягивании реформы концерна и требованиях руководства Минстратегпрома назначить сторонних людей на руководящие должности на предприятиях концерна.

В то же время в Министерстве заявляют о "некомпетентности и неосведомленности" авторов обращения о конкретной деятельности, осуществляемой его руководством.

"Возможно им неизвестно о продолжающейся в течение последних нескольких месяцев совместной работе представителей Минстратегпрома, комитетов Верховной Рады и концерна, направленной на совершенствование существующей законодательной базы, разработку новых нормативно-правовых актов, необходимых для реформирования оборонно-промышленного комплекса", – сообщает министерство о своей работе.

Как сообщалось, накануне "Укроборонпром" официально обвинил руководство новосозданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности во вмешательстве в работу госконцерна и блокировании на протяжении трех месяцев реформы оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, в концерне заявляли, что с первого дня работы Министерство вмешивается в деятельность ГК "Укроборонпром" в виде устных поручений и многочисленных настояний.

"В частности, систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников Концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укробронсервис", ГП "Киевский бронетанковый завод", ПАО "Киевский завод Радар", Ивано-Франковского котельно -сварочного завода и предприятий во Львовской области и тому подобное", – подчеркивали в концерне.

Напомним,16 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на пост вице-премьер-министра -министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. С апреля Уруский возглавлял инжиниринговую компанию, конечным бенефициаром которой является академик военных наук России Владимир Кульчицкий.