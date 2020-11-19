50 тысяч жителей Прикарпатья предупредили о взыскании долгов за доставку газа через суд

С начала года газораспределительная компания "Ивано-Франковскгаз" направила 50 тыс. досудебных сообщений и подала 2,3 тыс. исков против должников.

Как свидетельствует статистика, более 50% должников, дела которых передают в суд, сразу платят за доставку газа, отмечают в пресс-службе компании.

"Независимо от суммы задолженности: или это несколько сотен гривен, или несколько тысяч гривен, потребители, которые несколько месяцев не платят за доставку газа и не пишут заявление на реструктуризацию долга – имеют все шансы платить за распределение в судебном порядке", – подчеркивается в сообщении.

При этом в случае взыскания задолженности через суд, должнику придется оплатить не только сумму долга, но судебный сбор, а также 10% от суммы задолженности в пользу исполнительной службы.

"В этом убедился житель Коломыйского района, которому теперь нужно заплатить не только 1,6 тыс. грн долга, но и 2,1 тыс. судебного сбора. Кроме того, придется оплатить еще 10% от долга исполнительной службе... Поэтому вместо 1,6 тыс. грн коломыянин теперь должен заплатить почти 3,9 тыс.", – отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что если затягивать с выполнением решения суда – погашением задолженности, то должнику может быть запрещен выезд за границу и ограничены его права на управление автотранспортом.

"Рекомендуем не ждать судебного решения и платить за доставку газа вовремя. Если потребитель не может вовремя оплатить газораспределительной компании, он может написать заявление на реструктуризацию долга. Однако игнорировать долг и досудебные предупреждения не советуем. Взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым затратам", – пояснил коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедык.

По словам коммерческого директора, компания вынуждена применять принудительные методы взыскания задолженности, при этом не отключая клиентов-должников от газоснабжения. Ведь эти средства крайне необходимы для обслуживания газораспределительной системы и обеспечения бесперебойного газоснабжения в отопительный сезон.