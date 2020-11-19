"Укрзализныця" отчиталась о рекордном росте грузооборота во внутреннем сообщении. ИНФОГРАФИКА

"Укрзализныця" отчиталась о рекордном росте грузооборота во внутреннем сообщении в октябре 2020 года - до 6,16 млрд т/км, что является рекордным показателем начиная с 2017 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщается, за последние полгода общий грузооборот железных дорог Украины во всех видах сообщений увеличился на 22%: если в мае 2020 года он составлял 12,89 млрд т/км, то в октябре этот показатель увеличился до 15,72 млрд т/км.

В компании также напомнили, что в апреле этого года объемы грузов стремительно сократились и грузооборот составил всего 4,25 млрд т/км - самый низкий показатель за последние пять лет.

Постепенное восстановление грузопотоков "Укрзализныця" отмечает лишь с июня, при этом в октябре грузооборот во внутреннем сообщении составил 6,16 млрд т/км, что является рекордным показателем для ж/д отрасли Украины начиная с 2017 года.

В то же время в компании подчеркнули, что на фоне увеличения объемов перевозок во внутреннем сообщении происходит падение грузооборота в импорте и транзите, однако данных по этим сегментам не обнародовали.