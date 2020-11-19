Государственные банки приостановили активную скупку ОВГЗ, – Минфин

Государственные банки за январь-сентябрь 2020 года увеличили портфели облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 24,1% – до 354,17 млрд грн, в том числе в третьем квартал – всего на 1,5%.

Об этом свидетельствует статистика Министерства финансов, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно статистике, за девять месяцев текущего года "Приватбанк" нарастил портфель ОВГЗ на 18,4% (до 165,94 млрд грн), "Ощадбанк" – на 9,3% (до 90,9 млрд грн), вместе с тем банки сократили соответствующий портфель в третьем квартале на 0,3% и 3,4% соответственно.

Помимо того, за январь-сентябрь "Укргазбанк" вдвое увеличил портфель ОВГЗ – до 44,83 млрд грн (в том числе за июль-сентябрь – на 4,5%), а "Укрэксимбанк" – на 26,5%, до 52,49 млрд грн (+15,5% cоответственно).

Минфин указал, что доля ОВГЗ в активах госбанков по состоянию на 1 октября составила 38,8%, что на 4,1 процентных пункта (п.п.) больше, чем на начало года, но на 1,7 п.п. меньше, чем на 1 июля 2020 года.

Минфин уточнил, что в "Приватбанке" доля ОВГЗ в активах за девять месяцев выросла на 2,5 п.п. (до 47,1%), в "Ощадбанке" – на 6,6 п.п. (до 39,8%), в "Укргазбанке" – на 11,3 п.п. (до 28,5%), а в "Укрэксимбанке" – на 0,3 п.п. (до 29,9%).

Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 19 ноября объем ОВГЗ в портфелях всех украинских банков составил 454,29 млрд грн.

Как сообщалось, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что объемы финансирования банковским сектором государственного долга почти достигли максимальных для украинского рынка 35% от депозитной базы.

При этом во втором квартале государственные банки увеличили портфели облигаций внутреннего государственного займа на 18,4% или на 54,12 млрд грн – до 348,88 млрд грн.