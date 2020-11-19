Кабмин должен выбрать между борьбой с пандемией и другими расходами, – замглавы НБУ

Правительству Украины для сохранения макростабильности необходимо выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями бюджетных расходов, включая капитальные расходы и значительное повышение минимальной зарплаты.

Об этом замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сообщил в колонке для НВ Бизнес.

"Скорейшее восстановление сотрудничества с МВФ и другими донорами позволит получить необходимые финансовые ресурсы и улучшить ожидания. Понятно, что на это нужно время, а финансировать расходы на медицинскую отрасль, помогать населению и бизнесу нужно уже сегодня. Здесь, к сожалению, не обойтись без жестких шагов в фискальной сфере. Правительству необходимо выбирать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями бюджетных расходов. Да, это неприятный и сложный выбор, но его необходимо сделать ради сохранения макроэкономической стабильности", – отметил Сологуб.

Сологуб также указал, что позиция НБУ остается неизменной – Нацбанк не планирует прямо финансировать дефицит бюджета путем покупки облигаций внутреннего госзайма ни на перичном, ни на вторичном рынке.

"В текущих условиях операции НБУ на вторичном рынке не дадут желаемого результата, а могут наоборот навредить. Да, прямое финансирование дефицита бюджета центральным банком (через покупку ОВГЗ на первичном рынке) является простым и эффективным методом. Но "простота хуже воровства". Во-первых, если станок один раз включить, выключить его потом будет практически невозможно (особенно в странах со слабыми институтами)", – подчеркнул Сологуб.

Он отметил, что специальный фонд бюджета, предусматривающий выделение 66 млрд грн на финансирование расходов, связанных с пандемией, по состоянию на середину ноября был использован едва на 60%. В то же время почти половина расходов из этого фонда была направлена ​​на развитие дорожной инфраструктуры.