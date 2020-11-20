Итоги недели: Миллиарды для "Укрнафты", новый глава Минэнерго и штрафы за отказ от масок

Главные новости за неделю 16 - 20 ноября.

ФИНАНСЫ

Зеленский и глава МВФ обсудили кредиты для Украины

Президент Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в ходе которого заявил о выполнении всех обязательств для получения очередного транша в рамках программы stand-by и заверил в приверженности антикоррупционной реформе.

В свою очередь глава МВФ в кратком сообщении в Twitter отметила, что Украине нужно согласовать определенные действия для того, чтобы Фонд рассмотрел возможность предоставления дальнейшего финансирования.

То, что кредитов от МВФ до конца года не будет, косвенно подвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль, заявив, что правительство надеется на "позитивный сигнал" от МВФ, чтобы получить хотя бы один транш макрофинансовой помощи от и ЕС в размере 600 млн евро.

Спрос на ОВГЗ в гривне упал ниже 400 миллионов на фоне сдерживания роста ставок

Минфин на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлек 2,51 млрд грн, при этом львиную долю поступлений обеспечило размещение валютных ценных бумаг. Спрос на гривневые бумаги со сроком погашения 1 и 3 года составил меньше 400 млн грн, неспотря на повышение ставок.

Нацбанк не проводит интервенций на межбанке вторую неделю подряд

Национальный банк с 16 по 20 ноября не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, как и неделей ранее. Тем временем, курс гривни за неделю снизился с 28,1158 грн/$ до 28,3553 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу.

"Укрэксимбанк" взял еще 11 миллиардов рефинансирования

Государственный "Укрэксимбанк" привлек очередной кредит рефинансирования на сумму 10,76 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет. Тем временем набсовет банка увеличил лимит по кредитам рефинансирования с 20 млрд грн до 30 млрд грн.

Основную часть рефинансирования "Укрэксимбанк" направляет на кредитование "Укравтодора", которому на минувшей неделе Кабмин предоставил госгарантии по кредитам еще на 5 млрд грн в добавок гарантиям на 20 млрд грн, выделенным в апреле.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение ВВП Украины в третьем квартале замедлилось до 3,5%, – Госстат

Падение ВВП Украины в третьем квартале 2020 года в годичном измерении замедлилось до 3,5% с 11,4% во втором квартале, подсчитал Госстат. Это гораздо меньше предварительной оценки НБУ, который ожидал падения ВВП Украины в третьем квартале на 6,2%.

ВЛАСТЬ

Рада утвердила схему погашения налоговых долгов "Укрнафты" имени Коломойского

Верховная Рада приняла закон, который позволит "Укрнафте" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего под руководством близких к Игорю Коломойскому менеджеров, в соответствии с ранее обнародованным ее руководством и НАК "Нафтогаз Украины" планом.

Ради принятия законопроекта в него были внесены поправки о выделении 1,4 млрд грн на зарплаты шахтерам госшахт и о госгарантиях по кредитам для "Укрэнерго", которые потратят на погашение долгов по "зеленому тарифу".

Зеленский подписал закон о штрафах за отказ от ношения масок

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым с 21 ноября вводятся штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях или транспорте без масок или респираторов, которые закрывают нос и рот. Штраф составит от 150 до 225 гривен, его можно выписывать на месте.

Рада провалила постановление об отмене карантина выходного дня

Верховная Рада отказалась принять постановление, которым рекомендовалось бы отменить введенный Кабинетом министров так называемый "карантин выходного дня". Постановление не поддержало подавляющее большинство депутатов от фракции "Слуга народа".

Рада опять отказалась отложить введение кассовых аппаратов для "упрощенцев"

Верховная Рада отклонила доработанный законопроект о переносе введения регистраторов расчетных операций для плательщиков единого налога. Впервые этот законопроект не набрал достаточного количества голосов еще в начале ноября, но тогда его отправили на доработку.

Кабмин назначил нового главу Таможенной службы

Кабинет министров утвердил Павла Рябикина на должности главы Государственной таможенной службы. С марта 2017 года он занимал должность гендиректора госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

"Укроборонпром" обвинил Уруского в попытке назначить своих людей на предприятия концерна

"Укроборонпром" обвинил руководство новосозданного Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности во вмешательстве в работу госконцерна, блокировании реформы оборонно-промышленного комплекса и попытках назначить своих людей руководителями отдельных предприятий.

В ответ Минстратегпром завел страничку в "Фейсбуке" и обвинил руководство госконцерна в некомпетентности, отказавшись комментировать конкретные обвинения. С июля министерство возглавляет Олег Уруский, до назначения на эту должность он работал на академика военных наук России Владимира Кульчицкого.

Кабмин уволил главу Госкосмоса

Кабинет министров уволил главу Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, который занимал эту должность с января. Сам Усов пообещал оспорить свое увольнение в суде, обвинив министра Уруского в блокировании развития космической отрасли.

Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности

Кабинет министров исключил из порядка проведения конкурса на занятие высших должностей госслужбы проверку достоверности данных в поданной кандидатом декларации. Решение принято после того, как Конституционный Суд упразднил ряд положений закона "О предотвращении коррупции".

Минобороны планирует ликвидировать 44 госпредприятия

Стратегией реформирования объектов госсобственности из сферы управления Минобороны предусмотрено, что до 2022 года 42 госпредприятия будут реорганизованы, 5 – переданы на приватизацию в Фонд госимущества, еще 44 – ликвидированы, сообщили в оборонном ведомстве.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин экстренно сменил главу Министерства энергетики

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в пятницу назначил исполненяющим обязанности министра энергетики Юрия Бойко вместо Ольги Буславец, которая остается первым заместителем министра. Бойко до прихода в министерство работал в ГП "Энергорынок".

Нацкомиссия одобрила RAB-тарифы для шести компаний Ахметова

НКРЭКУ одобрила тарифы 19 операторам систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), в том числе для шести компаний из холдинга ДТЭК Рината Ахметова, который раньше требовал повысить ставку доходности нового тарифа вдвое.

"Нафтогаз" и "ЭРУ" разделили 8 миллиардов на поставку газа для Оператора ГТС

Оператор ГТС заключил 25 соглашений на поставку газа для производственно-технологических потребностей на общую сумму 8,1 млрд грн. Почти 60% всей суммы получил НАК "Нафтогаз Украины", однако 38% объема подрядов получила компания "Эру Трейдинг", значительно улучшив свой прошлогодний результат.

На Добротворской ТЭС Ахметова все энергоблоки приостанавливали работу из-за аварийного ремонта

Все четыре энергоблока Добротворской теплоэлектростанции (входит в ДТЭК Рината Ахметова) вечером 16 ноября остановились из-за аварийного ремонта, что крайне редко случается с ТЭС. В ДТЭК заявили, что к отключению станции привело срабатывание защиты на трансформаторе.

В новом хранилище размещена первая партия отработанного ядерного топлива с ЧАЭС

На новом хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2 размещен первый пенал с отработанным ядерным топливом на долгосрочное хранение в течение 100 лет. В новое хранилище перенесут все отработанное топливо с ЧАЭС, которое сейчас находится на временном хранении.

"Нафтогаз" создал отдельный дивизион для управления ТЭЦ

Группа "Нафтогаз" создала новый дивизион "Теплоэнергетика", который будет отвечать за теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области. Напомним, в августе АМКУ согласовал передачу Фондом государственного имущества в управление "Нафтогаза" еще 6 ТЭЦ.

ТРАНСПОРТ

Камеры на дорогах начали штрафовать водителей на иностранных номерах

Система автоматической автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения правил движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Данные о водителе будут вносить в базу на границе при ввозе такого автомобиля в страну.