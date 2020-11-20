В Украине за сутки обнаружили более 14,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 14 575 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 845 человек, умерли 229 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 549 детей и 613 медработников.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 598 085 человек, 10 598 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 274 324 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 19 ноября зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях или транспорте без масок или респираторов, которые закрывают нос и рот.