Экс-министр финансов Маркарова может стать послом в США (обновлено)

Владимира Ельченко, назначенного чрезвычайным и полномочным послом Украины в США президентом Владимиром Зеленским меньше года назад, решено заменить экс-министром финансов Оксаной Маркаровой.

Об этом ZN.UA сообщил источник в ОПУ, а впоследствии подтвердил и источник в МИД.

"Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", —поделились в офисе президента мотивами такого решения.

В украинском внешнеполитическом ведомстве источник по поводу этого решения высказал скепсис: "В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора".

Маркарова – с 2015-го по июнь 2020-го работала в Министерстве финансов. Пришла туда по приглашению министра финансов Наталии Яресько и в качестве замминистра работала до отставки Александра Данилюка, после чего сама стала руководителем министерства.

"Факты, а не путаные слухи о новом после Украины в США. 1. Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. 2. Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой", - написал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.