Цены на золото перешли к росту после снижения

Золото в пятницу утром дорожает в рамках коррекции после снижения по итогам трех торговых сессий подряд на фоне оптимизма вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,36% — или на 6,7 доллара, до 1868,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,82% — до 24,25 доллара за унцию, пишет Прайм.

В пятницу стоимость золота перешла к росту после снижения ранее. Основным фактором, оказывавшим давление на котировки драгметалла ранее, стали сообщения биотехнологической компании Moderna об успехах в разработке вакцины от коронавируса, которая показала высокую эффективность в 94,5%. Кроме того, вакцина Pfizer и BioNTech показала итоговую эффективность в 95%.

Новости об успехах в области разработки вакцины вызывают на рынках всплеск оптимизма, поскольку дают надежды на скорейшее окончание пандемии и выход из кризиса, вызванного ей. Кроме того, это рождает спрос на более рисковые активы и делает золото менее привлекательным для инвесторов.

В то же время аналитики отмечают, что стоимость золота может продолжить снижение. "В краткосрочной перспективе цены на золото могут опуститься ниже отметки 1800 долларов за унцию. Мы ожидаем следующего этапа роста в следующем месяце или январе 2021 года", — сказал менеджер по продажам Silver Bullion Винсент Ти.