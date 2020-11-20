Евросовет рассчитывает разблокировать вето Венгрии и Польши по плану восстановления ЕС

В ближайшие дни будут предприняты усилия, чтобы добиться снятия вето, наложенного Венгрией и Польшей на бюджет ЕС на 2021-2027 годы и план восстановления экономики, заявил журналистам председатель Европейского совета Шарль Мишель.

На состоявшейся в четверг видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС, заявленной как совещание в верхах по борьбе против COVID-19, состоялось также обсуждение по информации канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации вокруг достигнутого ранее германским председательством Совета ЕС и Европарламентом компромисса по проекту семилетнего бюджета ЕС и плана восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса, сообщает Интерфакс-Украина.

Венгрия и Польша отказались утверждать этот финансовый пакет из-за предложенной привязки финансирования из союзного бюджета к соблюдению принципов верховенства права. В последний момент их позицию поддержала не возражавшая до того против этого пакета Словения. Утверждение таких финансовых законопроектов требует единогласия всех 27 государств ЕС.

"Урсула (фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии), госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель и я получили подписанное тремя странами письмо, в котором сообщалось об их возражениях против достигнутого компромисса. Я считаю, что надо приложить удвоенные усилия, чтобы попытаться найти решение", - сказал Мишель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам виртуального саммита Евросоюза.

"Нам нужно сохранять единство в этом вопросе. Этот финансовый пакет необходим для восстановления нашей экономики. Нам необходимо реализовать это как можно скорее", - отметил Мишель.

"Подавляющее большинство государств-членов поддержали компромиссный проект, который был одобрен Европейским парламентом при руководящей роли на переговорах германского председательства Совета ЕС. Есть несколько государств-членов, у которых была возможность высказаться о том, почему они не поддержали этот компромисс. Мы продолжим работу", - сообщил глава Евросовета.

"Никто не недооценивает трудностей ситуации, серьезного характера препятствий, с которыми мы столкнулись, но есть воля работать очень интенсивно в ближайшие дни, чтобы попытаться продвинуться к решению этих трудностей", - сказал глава Евросовета.

При этом он отказался называть фрондирующие страны и давать свою оценку их позиции, "чтобы не усугубить ситуацию".

В свою очередь фон дер Ляйен напомнила, что лидеры ЕС достигли политического согласия по этому пакету еще в июле. Он включает семилетний бюджет ЕС, план восстановления Next Generation EU и механизм обусловленности финансирования.

"Я считаю, что для удовлетворения потребностей и ожиданий граждан Европы нам нужен весь пакет. Это было согласовано между Советом ЕС и Европейским парламентом. Теперь важно двигаться вперед", - сказала глава Еврокомиссии, отметив, что для нее одинаково важно для будущего Евросоюза иметь бюджет и поддерживать верховенство права.

Она заявила, что "миллионы европейских компаний и граждан ждут ответа в разгар этого беспрецедентного кризиса", и пообещала "упорно работать, чтобы достичь соглашения в ближайшее время".