Госэкоинспекция планирует создать электронную систему фиксации нарушений

Государственная экологическая инспекция разработала техническое задание для электронной системы "Экологический инспектор", с помощью которой часть документальной работы может осуществляться в автоматизированном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

Пистема "Экологический инспектор" будет интегрирована с рядом реестров, таких как Единый реестр оценки воздействия на окружающую среду и Реестр предприятий-загрязнителей для быстрого получения данных, необходимых для работы наших специалистов.

Планируется, что с помощью указанной системы инспекторы смогут осуществлять большое количество функций в электронном виде:

- регистрацию обращений граждан о проведении проверки;

- подготовку, согласование и регистрацию приказов о внеплановых и плановых проверках, а также документов с материалами для возбуждения уголовного дела;

- формирование унифицированного акта по результатам проверки в соответствии с утвержденным образцом;

- ведение справочника предприятий, деятельность которых контролируется ГЭИ;

- автоматизированное формирование плана проверок из справочника предприятий;

- формирование аналитических и статистических отчетов для публикации в открытом доступе.

Некоторые процессы будут осуществляться системой автоматически.

Внедрение электронной системы в Госэкоинспекции, по мнению ее руководства, позволит увеличить эффективность работы органа и повысить производительность работы сотрудников.