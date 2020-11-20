ОГХК продала рутил компании IMMCO Кучука по заниженной цене. ДОКУМЕНТ

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) поставит в адрес сингапурского трейдера IMMCO 5 700 т рутилового концентрата по цене $1070 за т на сумму $6,1 млн с отсрочкой платежа 30 дней.

Об этом свидетельствует контракт, подписанный 29 октября в.о. главы правления ОГХК Артуром Сомовым и директором IMMCO Ли Ци, сообщает Минпром.

Сам контракт действует о 31 декабря 2021 года и предусматривает общую сумму сделки на $10 млн, сырье будет поставлено в Японию.

По данным СМИ, компания IMMCO, а также MCD, Керамплюс и Керамглас входят в сферу влияния днепропетровского бизнесмена Виталия Кучука.

Все они работают с ОГХК с июня 2020 на эксклюзивных условиях.

Дисконт на каждой экспортированной тонне составит около $100, так как стоимость рутила на момент заключения договора на условиях FCA в мире, по данным китайского аналитического агентства Ferroalloynet, составляла 1 170 долларов, сообщает издание.

Исходя из разницы в ценах, IMMCOвыведет с ОГХК $570 тыс.

В июле 2020 IMMCO уже выкупала у ОГХК ильменитовый концентрат, заменив американскую компанию Chemours (подразделение DuPont, перерабатывающее ильменит в двуокись титана).

Тогда компания Кучука тоже приобрела его с дисконтом – за $165 за т против $185 за т, по которой приобретали ильменит американцы. ОГХК потеряла на сделке $90 тыс.

Экс-руководитель ОГХК Питер Девис, уволенный Фондом госимущества в начале октября, утверждал, что начал расследование против компаний Кучука, которые наносили урон предприятию, за что поплатился местом в компании.

По его словам, последние три месяца сотрудничества ОГХК с фирмами Виталия Кучука – Керамплюс, IMMCO, MCD, пролоббированные заместителями главы правления Татьяной Гогенко и Сомовым, привели к финансовым проблемам на предприятии.

В 2020 году компания дважды останавливала филиал "Вольногорский ГМК". Дважды срывались сроки выплаты заработной платы рабочим из-за кассовых разрывов.

ОГХК запланирована к продаже в 2020 году и находится в управлении Фонда госимущества.

По финансовой отчетности компании за три квартала 2020, поступления от реализации продукции снизились в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 – с 2,59 млрд гривен до 1,26 млрд грн.

Кабмин утвердил финансовый план ОГХК на 2020 с чистой прибылью 575,67 млн грн.