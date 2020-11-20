Суд объяснил отмену заочного ареста Януковича недоказанностью его объявления в международный розыск

Киевский апелляционный суд поясняет отмену постановления о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича тем, что следователи не доказали факт объявления Януковича в международный розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"Отменяя постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, Киевский апелляционный суд исходил из того, что прокурором не доказан факт объявления подозреваемого Януковича В.Ф. в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В суде отмечают, что Государственное бюро расследований лишь ссылалось на наличие постановления об объявлении Януковича в розыск. "Следователь не приобщил выписку со сведениями о том, что Янукович объявлен в международный розыск на основании этого постановления", - отмечается в сообщении.

Кроме того, поясняют в суде, к ходатайству были приобщены материалы из секретариата Интерпола о том, что объявление в международный розыск украинских бывших высокопоставленных лиц носит преимущественно политический характер.

В Апелляционном суде подчеркивают, что этому решению Интерпола оценка не давалась, а лишь учитывались обстоятельства, что согласно данным Интерпола Янукович в международном розыске не находится.

В сообщении суда также отмечается, что по результатам рассмотрения апелляции коллегия судей Апелляционного суда "пришла к выводу об обоснованности подозрения в совершении Януковичем уголовного правонарушения, а также наличии рисков, которые дают основания считать, что подозреваемый может скрываться от органов досудебного расследования".