Камеры на дорогах начали штрафовать водителей "евроблях", – МВД
Об этом Геращенко написал в Facebook.
"Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД", – заявил Геращенко.
Проект реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.
"Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из Базы данных ГПСУ", – объяснил Геращенко..
Он уточнил, что пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.
"Если водитель-иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину", – добавил Геращенко.
"Если владелец авто на иностранных номерах - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов", – отметил он.