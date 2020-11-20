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Камеры на дорогах начали штрафовать водителей "евроблях", – МВД

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Камеры на дорогах начали штрафовать водителей "евроблях", – МВД
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что система автоматической автофиксации нарушений правил Дорожного движения начала регистрировать нарушения правил движения, совершенных владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации.

Об этом Геращенко написал в Facebook.

"Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД", – заявил Геращенко.

Проект реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.

"Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из Базы данных ГПСУ", – объяснил Геращенко..

Он уточнил, что пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.

"Если водитель-иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину", – добавил Геращенко.

"Если владелец авто на иностранных номерах - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов", – отметил он.

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Топ коментарі

  • Александр Голубенко 3a49f821
    Полная туфта. За рулем авто территорию Украины пересекают первые попавшиеся евро бомжи за небольшую благодарность от барыг. Им насрать, что там геращенко навыписывал.
    Вместо этих анальных потуг, лучше бы наконец закрепили законодательно минимальный тариф на растаможку. И необходимость кататься на бляхах отпала бы сама собой.
  • Мамонов
    Пригонка авто - це крупний бізнес, і брати податки треба відповідні. Тоді і автобариг поменшає
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    И для введения такой простой процедуры понадобилось два года?
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