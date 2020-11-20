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Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня

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Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня
Начиная с субботы, 21 ноября, правоохранители и уполномоченные лица смогут штрафовать граждан за неношение маски в общественных местах и транспорте.

Соответствующий закон опубликован в пятницу в парламентской газете "Голос Украины" и вступает в силу со следующего дня после публикации, передает Интерфакс-Украина.

Согласно закону, штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

При этом законом установлено: респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.


Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 19 ноября.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня - Цензор.НЕТ 678
  • Гуренко Игорь
    Штрафи всім хто без масок...
    Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня - Цензор.НЕТ 5180
  • Олександр Тітаренко
    А де наш потерпілий кажуть журналісти шо нема у Феофанії знову надув Українців мабуть на відпочинку
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