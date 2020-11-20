Закон о штрафах за отказ от ношения масок вступит в силу с завтрашнего дня

Начиная с субботы, 21 ноября, правоохранители и уполномоченные лица смогут штрафовать граждан за неношение маски в общественных местах и транспорте.

Соответствующий закон опубликован в пятницу в парламентской газете "Голос Украины" и вступает в силу со следующего дня после публикации, передает Интерфакс-Украина.

Согласно закону, штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

При этом законом установлено: респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.



Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 19 ноября.



