ЕСПЧ встал на сторону Украины по иску о выплате пенсий в оккупированном Донбассе
Об этом Лищина написал в Facebook.
Лищина напомнил, что группа пенсионеров, проживавшей в ОРДЛО, обратилась в административные суды, оспаривая постановление Кабмина, которым останавливались расходы из государственного бюджета на социальные выплаты на временно неконтролируемой территории.
"Заявители требовали признания этого положения незаконным и восстановлении им пенсионных платежей", - сообщает он.
Административные суды трех инстанции частично удовлетворили этот иск, но в требованиях о восстановлении платежей суды отказали, потому что заявители обратились к ненадлежащих ответчиков.
Хаявители обращались ко многим органам с требованием о восстановлении пенсионных платежей на основании судебных решений, но им было отказано. Они обратились в административные суды с иском о незаконной бездеятельности исполнительных органов, но в этом иске было отказано.
ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой, как явно необоснованную.
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