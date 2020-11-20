Урожай зерновых превысил 60 миллионов тонн, – Минэкономики

По состоянию на 19 ноября украинские сельхозпроизводители собрали 78,5 млн тонн основных культур с площади 23,4 млн га, в частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 60,3 млн тонн с площади около 14,6 млн га (95% прогноза).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В разрезе культур собрано: 24,5 млн тонн кукурузы с площади 4,7 млн га (86%), 13 млн тонн подсолнечника с 6,4 млн га (100%), 2,7 млн тонн сои с 1,3 млн га (97%), 243,7 тыс. тонн проса с 150,3 тыс. га (100%) и 105,6 тыс. тонн гречихи с 78,4 тыс. га (100%).

Сахарной свеклы выкопано 8,1 млн тонн с площади 190,7 тыс. га (88%).

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Как сообщалось, ранее Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 млн тонн до 87,5 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).