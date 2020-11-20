Минздрав обновил список стран "красной" зоны. КАРТА

В обновленный список стран "красной зоны" от 20 ноября вошло 44 государства, тогда как неделю назад в него входило 46 стран.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Среди стран-соседей Украины в "красном" списке находятся Польша, Венгрия, Словакия. Тем временем Молдова перешла в "зеленую" зону, где также находятся РФ и Беларусь.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине. По состоянию на 30 октября в Украине он составляет 228,2, тогда как на 23 октября он составлял 143,4, 25 сентября было 109,5, а в начале сентября – 79,6 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.