Кабмин соберется на внеочередное заседание для утверждения госбюджета с предложениями депутатов
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Кабинет министров в пятницу, 20 ноября, утвердит проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению.
Внеочередное заседание правительства для рассмотрения этого вопроса запланировано ориентировочно на 17:00, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве.
Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября, с опозданием в две недели от заложенного в Бюджетный кодекс графика, поддержала внесенный правительством проект государственного бюджета на 2021 год в первом чтении.
Парламент при этом принял Бюджетные выводы, рекомендовал правительству учесть их при подготовке документа ко второму чтению и увеличить доходы на 20,2 млрд грн.
Ожидается, что в целом Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в декабре.
Джерело: Интерфакс-Украин