"Укравтодор" открыл 66 километров бетонной дороги в Николаевской области. ВИДЕО

"Укравтодор" открыл капитально отремонтированную трассу Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

Как сообщается, теперь трасса может выдерживать значительные нагрузки, а при правильной эксплуатации ожидаемый межремонтный срок службы бетонной дороги Н-14 составит 18 лет.

"Мы должны обеспечить контроль перегрузок, поэтому уже на следующей неделе здесь должны начаться работы по установке системы взвешивания-в-движении (WiM). Всего в этом году в Николаевской области планируем обустроить четыре площадки WiM. Но весов мало - мы ожидаем ответственное отношение к габаритно-весовым ограничениям со стороны бизнеса", - подчеркнул глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В "Укравтодоре" напомнили, что по президентской программе "Большое строительство" в 2020 году на восстановление дороги Н-14 в Николаевской области выделено 1,7 млрд грн

Сейчас основные работы завершены - финишный слой бетона толщиной 26 см обустроен по всей протяженности дороги - на 66 км.

"Осталось выполнить финальные работы по устройству верхнего слоя бетона на съездах и примыканиях, укрепить обочины, устроить лотки и барьерное ограждение, а также нанести горизонтальную дорожную разметку", - отмечают в "Укравтодоре".

Работы на указанной дороге выполняют подрядные организации ООО "Ростдорстрой", ООО "ЭДБК", ООО "ШБ Альтком" и ОАО "Строительно-монтажный трест №8".