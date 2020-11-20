Суд принял к рассмотрению иск бывшего адвоката Януковича о возвращении в ГБР

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Александра Бабикова к Государственному бюро расследований (ГБР) с требованием признать противоправным его увольнение с должности первого заместителя директора ГБР.

Как сообщает пресс-служба суда, ОАСК решил рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

"Среди требований указанного иска – признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в начале ноября стало известно, что заместитель главы ГБР Бабиков был уволен с занимаемой должности, хотя сам Бабиков заявил, что ушел на больничный.

Перед этим глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил о конфликте интересов у Бабикова, поскольку он занимает руководящий пост в ГБР, которое занимается расследованием "дел Майдана".

Напомним, бывший адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков был назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований в январе 2020 года Ириной Венедиктовой, которая в то время возглавляла ГБР.

Ранее ряд общественных организаций обратились к президенту, руководства ГБР, Офису генпрокурора, НАБУ и народным депутатов с открытым письмом, в котором призвал не назначать Александра Бабикова заместителем директора ГБР, поскольку он сможет повлиять на расследование дел времен Революции Достоинства, в которых фигурирует его многолетний клиент Янукович.