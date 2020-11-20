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АМКУ оштрафовал производителя водки за похожее на конкурентов оформление бутылки. ФОТО

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АМКУ оштрафовал производителя водки за похожее на конкурентов оформление бутылки. ФОТО
Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ООО "Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр" на 493 тыс. грн за использование для своей продукции оформления упаковки, похожей на используемую конкурирующей компанией "Стронгдринк".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, такие действия были признаны нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Решение было принято по жалобе производителя водочной продукции "Хлебная слеза", который обвинил ООО "АКБ Днепр" в недобросовестной конкуренции из-за производства и реализации водочной продукции "Петриковская" с использованием схожего оформления упаковки.

"В рамках исследования было подтверждено, что ООО "Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр" использовало оформление упаковки уже популярной на рынке водочной продукции, не имея для этого соответствующих оснований. Сходство оформления упаковки подтвердил и опрос потребителей", – отмечается в сообщении.

В итогЕ АМКУ признал, что "Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр" без разрешения ООО "Стронгдринк" использовал оформление упаковки, которое в совокупности включает в себя бутылку, пробку, эмблему, этикетку, контрэтикетку, и походит на оформление упаковки алкогольной продукции "Хлебная Слеза".
Кроме штрафа, АМКУ обязал ООО "Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр" прекратить использование без разрешения ООО "Стронгдринк" похожее оформление упаковки.

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АМКУ оштрафовал производителя водки за похожее на конкурентов оформление бутылки 02

АМКУ оштрафовал производителя водки за похожее на конкурентов оформление бутылки 03

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