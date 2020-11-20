Киевский ТЦ Globus оспорил в суде начисление 300 миллионов налогов

Торговый центр Globus на Майдане независимости в Киеве оспорил в суде начисление налоговыми органами налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму 300 млн грн, включая штрафы.

Об этом говорится в пресс-релизе юридической компании "Астерс", представляющей интересы ТЦ Globus.

"В Шестом апелляционном административном суде юристы "Астерс" опровергли доводы налоговых органов, которые заявляли, что компания должна была признавать доход от дисконтирования платежей по кредитному договору и проводить амортизацию дисконта, а также сторнировать НДС-кредит, полученный компанией в связи с приобретением рекламных услуг", – сказано в сообщении.

В итоге суд удовлетворил апелляцию ТЦ и отменил решение суда первой инстанции, принятое в пользу налоговых органов.

ТЦ Globus введен в эксплуатацию в 2001 году. Его общая площадь составляет 35,4 тыс. кв. м, торговая – 18,58 тыс. кв. м. 100% центра принадлежит London & Regional Properties.