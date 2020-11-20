Глобальный прогноз мировой экономики ухудшился на фоне новой волны коронавируса, – IHS

Глобальный экономический прогноз ухудшился на фоне второй волны пандемии COVID-19.

Об этом сообщают эксперты IHS Markit.

Мировой ВВП, согласно прогнозу IHS, снизится на 4,2% в 2020 году и увеличится на 4,2% в 2021 году (предыдущий прогноз - 4,4%), сообщает Интерфакс-Украина.

"Иллюзия, что мир сможет легко взять под контроль коронавирус, исчезла. Вторая волна пандемии является особенно мощной в Европе и ряде регионов США, - говорится в обзоре IHS. - Даже те страны, которые успешно справлялись с распространением коронавируса (такие как Германия) "были вынуждены вернуть ограничения для ресторанов, баров и других мест массового сбора людей, в то время как другие страны частично вернули локдауны".

Успешные испытания вакцин от COVID-19 являются воодушевляющими, однако вакцины вряд ли получат широкое распространение до середины 2021 года, отмечают в IHS.

Эксперты ожидают, что экономики еврозоны и Великобритании снизятся в четвертом квартале 2020 года, и их восстановление в первом квартале 2021 года будет ограниченным. Перспективы США, по их мнению, являются чуть менее мрачными: американский ВВП вырастет в четвертом квартале 2020 года и будет расти в среднем на 1,9% в следующие четыре квартала.

Прогноз IHS для большинства стран Азии, где заболеваемость COVID-19 снижается, является более оптимистичным.

"Известные экономисты и международные организации, включая Международный валютный фонд, призывают государства к наращиванию бюджетных стимулов. К сожалению, институциональные и политические проблемы в Европе, вероятность расколотого Конгресса в США, а также ограниченность бюджетных ресурсов emerging markets означают, что объемы стимулирования будут ослабевать", - говорится в обзоре.

Основную нагрузку в плане стимулирования экономики продолжат нести на своих плечах центробанки, отмечают эксперты.