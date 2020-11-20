Транспортные предприятия сократили перевозки грузов с начала года на 12,5%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-октябре 2020 года сократили перевозку грузов на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 490,2 млн тонн.