Pfizer и Biontech начали регистрацию вакцины от коронавируса

Американская компания Pfizer и немецкая Biontech в пятницу, 20 ноября, сообщили, что подают в управление контроля за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) заявку на экстренную регистрацию вакцины от коронавируса.

Компании рассчитывают, что вакцина BNT162b2 будет доступна во второй половине декабря, передает Deutsche Welle.

Разработчики отмечают, что подача заявки на регистрацию стала возможной благодаря тому, что результаты всех клинических испытаний указывают на высокую эффективность препарата.

По данным источником агентства Reuters, одна доза вакцины от коронавируса, разработанная совместно Pfizer и BioNTech, будет стоить в странах-членах Европейского Союза 15,5 евро. То есть 300 млн доз вакцины Pfizer и Biontech, которые намерен закупить Брюссель, по расчетам агентства, обойдутся в 4,6 миллиарда евро.

Как сообщалось, 9 ноября об успехе испытаний в разработке вакцины от коронавируса заявили немецкая биотехнологическая компания Biontech совместно с американской фармацевтической компанией Pfizer.

Согласно их данным, вакцина продемонстрировала более чем 90% эффективность в ходе клинических испытаний на фоне отсутствия серьезных угроз. Тогда сообщалось, что в случае срочного принятия вакцины американским регулятором первые ее дозы смогут получить медицинские работники уже до конца этого года.

В Pfizer уже заявили о планах производить до 50 млн доз вакцины в этом году и до 1,3 миллиарда доз - в следующем.



