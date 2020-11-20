Фонд госимущества выставил на продажу еще два спиртзавода

Фонд государственного имущества в декабре 2020 года проведет два аукциона заводов ГП "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба Фонда, 17 декабря должен состояться аукцион по продаже Воютичского по приватизации места осуществления деятельности (МОД) и хранения во Львовской области.

Стартовая цена этого объекта приватизации составляет 32 млн грн. Новый владелец получит, в частности, цех розлива, производства концентрата квасного сусла и полисолодовых экстрактов, здание насосной станции воды, варочное и дрожжебродильное отделения.

Кроме того, 18 декабря должен состояться аукцион по продаже Вишняковского МОД и хранения спирта в Полтавской области. Стартовая цена объекта приватизации составляет 22,4 млн грн.

Новый владелец получит, в частности, спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ноябре выставил на приватизацию 10 объектов ГП "Укрспирт". Всего на первом этапе планируется продать 20 спиртзаводов.

По итогам аукционов уже продано 8 предприятий "Укрспирта".



