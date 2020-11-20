Россия предоставила Беларуси отсрочку по кредиту на $1 миллиард, – Лукашенко

Россия предоставила властям Беларуси отсрочку по уплате долга на $1 миллиард.

Об этом захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил во время посещения предприятия "Гомельсельмаш", сообщает его пресс-служба.

"Мы договорились недавно с россиянами, что миллиард долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). Пятьсот миллионов долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все пятьсот миллионов я пока держу и финансирую лечение людей от ковида", – сказал Лукашенко.

Как сообщалось, в сентябре российский президент Владмир Путин заявил, что Россия предоставит правительству Лукашенко кредит в размере $1,5 млрд.

Ранее Лукашенко признал, что после увольнения ряда сотрудников государственных СМИ для его поддержки в Беларусь приехал ряд сотрудников пропагандистских телеканалов из России.

Напомним, в Беларуси с 9 августа проходят акции протеста и столкновения демонстрантов с правоохранительными органами. Протестующие не согласны с объявленным результатам выборов главы государства, на которых, по данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10,12%.