В Офисе Зеленского заговорили о "новогоднем локдауне"

Решение о "новогоднем локдауне" пока не принято и говорить об этом рано.

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", – сказал он.

Как сообщалось, во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, на минувшей неделе Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Однако на фоне протестов бизнеса местные власти ряда областных центров уже заявили, что не будут соблюдать новые правила. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что мэры и горсоветы не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина.