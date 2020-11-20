Польша выделит дополнительные 5 тысяч разрешений для украинских перевозчиков

Польша выделит Украине 5 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год.



Об этом министер инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Facebook по итогам заседания украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок.

"Первые разрешения наши перевозчики получат в начале декабря. Срок действия дополнительных разрешений до 31 января 2021 года", – сообщил Криклий.

Министр уточнил, что Польша выделит, в том числе, 1500 универсальных и 3500 транзитных разрешений.

"Удалось также не допустить уменьшения количества разрешений: будет осуществлен предварительный обмен разрешениями на 2021 год в количестве 160 тыс.", – подчеркнул Криклий.

Он добавил, что к вопросу увеличения количества разрешений на следующий год стороны договорились вернуться во втором полугодии 2021 года по результатам анализа условий пересечения границы перевозчиками.

Как сообщалось, ранее Европейская бизнес-ассоциация обратилась к правительству с просьбой решить проблему с нехваткой польских разрешений на грузовые перевозки, назвав ситуацию критической, поскольку в текущем году украинские перевозчики получили 160 тыс. разрешений и уже полностью исчерпали эту квоту.



