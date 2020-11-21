Степанов назвал условия введения локдауна в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что условием введения жесткого карантина в Украине являются показатели по количеству инфицированных коронавирусом.

На сегодня установлена крайняя черта в 30 тысяч больных, после чего будет введен полный локдаун, поскольку медицинская система не выдержит нагрузки, сообщает ZN.UA.

"Для нас главное - это количество людей, которых госпитализируют. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы при нагрузке на медицинскую систему", - подчеркнул Степанов.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что если украинцы не будут соблюдать карантин выходного дня, власти будут вынуждены ввести локдаун.

"Сейчас ситуация действительно критическая. Мы возвращаемся к тому, откуда мы начинали. Если мы не будем соблюдать карантин выходного дня и все правила, мы действительно можем вернуться к локдауну", - заявил Тимошенко.

Как сообщалось, во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Напомним, на минувшей неделе Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Однако на фоне протестов бизнеса местные власти ряда областных центров уже заявили, что не будут соблюдать новые правила. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что мэры и горсоветы не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина.