Экс-министр экономики Милованов работает внештатным советником главы Офиса президента

Экс-министр экономики Тимофей Милованов работает внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сам Милованов написал в Facebook.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - написал Милованов.

Он отметил, что перед страной стоят вызовы: Covid-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. "Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины", - подчеркнул экс-министр.

Также Милованов остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни…Мой вклад - развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг", - написал Милованов.

Тимофкй Милованов с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука. В это время он значился на сайте "Киевской школы экономики" в статусе почетного президента.