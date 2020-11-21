Нацполиция открыла более 1 тысячи уголовных дел по местным выборам

Правоохранители открыли 1 154 уголовных производства с начала избирательной кампании (5 сентября - 21 ноября) по местным выборам в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1154 уголовных производствах: 737 – открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 417 – связаны с избирательным процессом.

Всего с 5 сентября по 21 ноября поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Органы полиции составили 2 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Повторное голосование в семи городах прошло 15 ноября, а также назначено на 22 ноября (11 городов).