Ryanair на два месяца отменил штраф для всех новых бронирований

авиаперевозчик Ryanair отменил штраф за изменение для новых бронирований, которые будут сделаны в декабре 2020 года и январе 2021 года.

Согласно обнародованным правилам, новый рейс можно выбрать на даты до 30 сентября 2021 года включительно. При этом запрос на изменение вылета необходимо подать не менее чем за 7 дней до первоначальной даты перелета, сообщает avianews.com.

"Пассажиры могут бронировать авиабилеты на Рождество, Пасху или лето с уверенностью, зная, что если им нужно будет перенести поездку, они это смогут сделать с нулевым сбором за изменение", - заявила директор по маркетингу и цифровым сервисам Ryanair Дара Бреди.

Временная отмена штрафа за смену даты вылета не освобождает пассажира от необходимости доплаты разницы тарифов в случае, когда новый билет стоит дороже старого.

Ранее Ryanair сократил до 40% по сравнению с 2019 годом провозные емкости для работы в зимнем сезоне, который начался 25 октября 2020 года и продлится до 28 марта 2021 года.

Это связано с падением числа новых бронирований и различными карантинными ограничениями стран.