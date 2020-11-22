Ryanair на два месяца отменил штраф для всех новых бронирований
Согласно обнародованным правилам, новый рейс можно выбрать на даты до 30 сентября 2021 года включительно. При этом запрос на изменение вылета необходимо подать не менее чем за 7 дней до первоначальной даты перелета, сообщает avianews.com.
"Пассажиры могут бронировать авиабилеты на Рождество, Пасху или лето с уверенностью, зная, что если им нужно будет перенести поездку, они это смогут сделать с нулевым сбором за изменение", - заявила директор по маркетингу и цифровым сервисам Ryanair Дара Бреди.
Временная отмена штрафа за смену даты вылета не освобождает пассажира от необходимости доплаты разницы тарифов в случае, когда новый билет стоит дороже старого.
Ранее Ryanair сократил до 40% по сравнению с 2019 годом провозные емкости для работы в зимнем сезоне, который начался 25 октября 2020 года и продлится до 28 марта 2021 года.
Это связано с падением числа новых бронирований и различными карантинными ограничениями стран.