Авиакомпания Air Astana ввела новый класс обслуживания премиум-эконом на региональных самолетах нового поколения Embraer 190 E2.

Новый продукт пришел на смену бизнес-классу, который ранее предлагался на авиалайнерах данной модели. Пассажирам, которые успели купить билеты бизнес-класса до 16 ноября на рейсы после 23 ноября, могут сдать их без штрафа и купить новые, сообщает avianews.com.

В авиакомпании подчеркивают, что тарифы премиум-эконома до 35% меньше тарифов бизнес-класса, однако будут включать прежний набор услуг.

Пассажиры смогут провозить два места багажа весом до 32 кг каждое, проходить приоритетную регистрацию, посещать бизнес-залы в аэропортах, будут размещаться в носовой части самолета. На борту они смогут получить приветственные напитки и улучшенное питание.

Дополнительно по билетам премиум-эконома можно будет получить начисление баллов в программе лояльности Air Astana Nomad Club как за бизнес-класс.

В салоне Embraer 190 E2 под новый класс отведено три ряда на 12 мест. Они имеют компоновку 2+2 как в эконом-классе.

Как сообщили в Air Astana, премиум-эконом-класс будут доступен в основном на внутренних рейсах: Нур-Султан-Кызылорда, Нур-Султан-Актобе, Алматы-Шымкент, Алматы-Усть-Каменогорск и других.

Появление нового класса, видимо, связано с желанием авиакомпании дифференцировать продукт. В Embraer 190 E2 во всем салоне установлены одинаковые кресла, а в самолетах другого типа в парке Air Astana есть полноценные салоны бизнес-класса.

В результате пассажир при покупке билета бизнес-класса при выполнении рейса на Embraer 190 E2 размещался на обычных сидениях, что могло вызывать недовольство некоторых клиентов.