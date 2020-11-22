США официально вышли из Договора об открытом небе

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что 22 ноября вступил в силу выход США из Соглашения об открытом небе.

Соответствующее сообщение Помпео обнародовал в Twitter.

"В соответствии с предварительным объявлением выход Соединенных Штатов Америки из Соглашения об открытом небе вступил в силу", - отметил Помпео, сообщает LB.ua.

Помпео подчеркнул, что Россия тем временем продолжает не выполнять взятые на себя договоренности.

Администрация президента США Дональда Трампа 22 мая сообщила иностранным партнерам о выходе из Договора об открытом небе, что позволяет свободные полеты невооруженных наблюдательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших договор.

Договор, участниками которого на данный момент есть 34 страны, был заключен в 1992 году с целью повышения доверия и предотвращение конфликтов. Согласно договору было осуществлено более 1500 полетов. Каждая страна обязуется сделать всю свою территорию доступной для разведывательных полетов, однако Россия ограничила доступ в некоторые районы.