Хуситы заявили об атаке на нефтяную станцию Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы сообщили, что запустили ракету в нефтяную распределительную станцию компании Saudi Aramco в городе Джидда на Красном море и пообещали продолжить такие операции. Это сообщение появилось в твиттере военного представителя хуситов.