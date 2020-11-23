Цены на нефть превысили $45 за баррель

Нефть продолжает дорожать в понедельник на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к росту цен на нефть почти на 20% в ноябре.

Американская компания Pfizer и германская BioNTech в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря, сообщает Интерфакс.

Трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти, и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры, отмечает Bloomberg.

Утром в понедельник январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,47%), до $45,17 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,76 (1,7%), до $44,96 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,11 (0,26%), до $42,53 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,52 (1,2%), до $42,42 за баррель.

Прирост заболеваемости COVID-19 в США в ноябре почти на 110 000 в день выше, чем в октябре.

Сингапур и Гонконг отложили на две недели план возобновления свободных полетов между двумя городами из-за всплеска заболеваемости в Гонконге.

"Мы может наблюдать огромный прогресс в разработке вакцин, однако в ближайшее время ситуация с COVID-19 в Европе и Северной Америке, вероятно, будет ухудшаться, - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Вакцины на смогут остановить текущие волны пандемии".