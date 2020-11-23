Запорожская АЭС подключила энергоблок №2 после ремонта

Запорожская АЭС подключила энергоблок №2 после проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Ведется набор мощности. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Во время длившегося 104 суток ремонта на энергоблоке выполнены запланированные регламентные и сверхрегламентные работы. В частности, проведен капитальный и средний ремонт основного и вспомогательного оборудования. Также выполнены мероприятия, запланированные в рамках реализации Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС.

В настоящее время в работе находятся 5 энергоблоков ЗАЭС. На энергоблоке №5 идут 222 сутки планового среднего ремонта.