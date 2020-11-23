Загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%, – Степанов

Загруженность коек пациентами с COVID-19 в Украине по состоянию на утро понедельника составляет 52%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"53,445 тыс. коек уже введено для лечения больных COVID-19, из них занято пациентами 27,792 тыс. коек. Загруженность коек составляет 52%. Мы продолжаем вводить койки, можем увеличить максимально почти до 90 тыс. (50% от всех коек)",- цитирует Степанова Интерфакс-Украина.

"25,996 тыс. коек обеспечено кислородом. В целом по стране 12,168 тыс. обеспеченных кислородом коек свободных. Но в некоторых регионах напряженная ситуация – это Киев, Черкасская, Харьковская области", - добавил министр.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 23 ноября зафиксировано 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 491 ребенок и 447 медработников.

Степанов заявил, что условием введения жесткого карантина в Украине являются показатели по количеству инфицированных коронавирусом. На сегодня установлена крайняя черта в 30 тысяч больных, после чего будет введен полный локдаун, поскольку медицинская система не выдержит нагрузки.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет результатов, то правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

Однако на фоне протестов бизнеса местные власти ряда областных центров уже заявили, что не будут соблюдать новые правила. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что мэры и горсоветы не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина.