Гражданин Беларуси покупает "БТА Банк" (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение гражданину Беларуси на приобретение свыше 50% акций АО "БТА Банк".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, не уточняя имя покупателя.

"БТА Банк" основан в 1992 году.

Согласно данным на сайте финучреждения, единственным акционером АО "БТА БАНК" (Украина) является АО "БТА Банк" (Казахстан). Мажоритарным акционером АО "БТА Банк" (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев .

По итогам 2019 года банк получил 11,44 млн грн чистой прибыли по сравнению с 122,06 млн грн убытка годом ранее.