Большинство украинских компаний отменили новогодние корпоративы, – опрос
Об этом сообщает AIN.UA.
При этом остальные (27,6%) сообщали о запланированном руководством корпоративе, не смотря на пандемию.
Основная причина отмены праздника (76,8%) — коронавирус и несогласие руководства собираться командой. Кроме этого, 15,5% респондентов отметили, что подобное мероприятие несет за собой большие затраты для компании. В 7,7% случаев против праздника выступили сами сотрудники.
Как отметили респонденты, наиболее распространенным является формат онлайн-празднования с помощью Zoom и других сервисов видеосвязи.
В некоторых компаниях не отказались от банкета в офисе, празднования в ресторане, вечеринки в загородном доме и приглашенных гостей. Кроме этого, в топе вариантов оказались поездки. В том числе, в Карпаты, Одессу и другие туристические города Украины.
Также респонденты рассказали о мини-праздниках по департаментам, отдельными командами и группами желающих.
Бюджет на проведение корпоратива в большинстве случаев потратят на ценные подарки сотрудникам. О перспективе получить денежную премию заявили 12,3% опрошенных.
Всего в опросе приняли участие 243 человека.