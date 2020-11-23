Dragon Capital покупает украинские экономические издания Finance и Minfin (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил инвестиционной компании Dragon Capital разрешения на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited – собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, финансовой сети Finline и организатора офлайн конференций Bank Online.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Treeum – это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, надежные рейтинги и статистика, а также новости, комментарии и профессиональная аналитика.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.