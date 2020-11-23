Поступления на счета ликвидируемых банков выросли в октябре в 2 раза, – Фонд гарантирования

В октябре 2020 года на счета банков, которые ликвидируются Фондом гарантирования вкладов, поступило 261,39 млн грн, что в 1,8 раза больше, чем в сентябре-2020

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В частности, от реализации активов этих банков поступления средств составили 250,46 млн грн, погашение кредитов – 9,96 млн грн, аренды имущества – 0,97 млн грн.

Больше всего средств от реализации имущества в этот период получили: ПАО "Финансы и кредит" - 166,344 млн грн; АО "ВТБ Банк" - 44,20 млн грн; АО " Родовид Банк" - 33,83 млн грн.

В целом в течение января-октября 2020 года сумма средств, поступивших на счета неплатежеспособных банков, составила 4 млрд 209,91 млн грн.

В частности, от реализации активов сумма поступлений составила 3 млрд 932,53 млн грн. Кроме того, за счет погашения кредитов неплатежеспособные банки в этот период получили 258,03 млн грн, аренды имущества – 19,35 млн грн.