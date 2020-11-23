Прибыль банковской системы сократилась на 24% с начала года

По данным Нацбанка Украины, банковская система в январе-октябре получила прибыль 39,83 млрд грн, что на 23,4% меньше (-12,2 млрд грн), чем за 10 месяцев 2019 года.

В том числе прибыль банковского сектора за октябрь составил 2,22 млрд грн, тогда как за сентябрь она составила 4,96 млрд грн, за август – 4,25 млрд грн, за июль – 4,6 млрд грн, в июне был убыток 5,17 млрд грн, в мае – прибыль 3,76 млрд грн, в апреле – прибыль 9,09 млрд грн, в марте – 0,24 млрд грн, в феврале – 9,29 млрд грн, в январе – 6,69 млрд грн, сообщает Finbalance.

По итогам января-октября доходы банковской системы увеличились на 4,1% (до 209,25 млрд грн), в т.ч. процентные доходы уменьшились на 3,4% – до 123,5 млрд грн), комиссионные доходы возросли на 10,1% (до 55,8 млрд грн), положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи увеличился на 58,7% (до 22,1 млрд грн).

Вместе с тем, расходы банков за 10 месяцев выросли на 13,7% (до 169,4 млрд грн), в т.ч. процентные расходы сократились на 12,5% (до 53,9 млрд грн), комиссионные расходы возросли на 29,9% (до 19,3 млрд грн), общие административные расходы - на 12% (до 55,6 млрд грн, отчисления в резервы увеличились на 150% (до 23,3 млрд грн)