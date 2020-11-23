НАБУ сообщило о подозрении главе филиала Госрезерва в Сумской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили и. о. директору одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области о подозрении в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что в ноябре 2020 года подозреваемый без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты. Таким образом он планировал завладеть более 189 т. зерна стоимостью более 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву.

В то же время 18-19 ноября 2020 детективы НАБУ предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.