Нацбанк присоединился к объединению финансовых регуляторов развивающихся стран

Национальный банк Украины (НБУ) присоединился к Сети устойчивого банкинга (Sustainable banking Network, SBN), которая является объединением финансовых регуляторов и банковских ассоциаций развивающихся стран.

Официальное присоединение произошло во время рабочего визита главы НБУ Кирилла Шевченко в Вашингтон 9-13 ноября на встрече с руководством Международной финансовой корпорации (IFC), под эгидой которой создана Сеть устойчивого банкинга, сообщает пресс-служба регулятора в понедельник, 23 ноября.

"Это означает, что Национальный банк берет на себя обязанность работать над созданием устойчивой финансовой системы для устойчивого развития экономики, расширением "зеленых" инвестиций в экономику, поддерживать финансовые продукты, которые оказывают положительное влияние на климат, а также обмениваться опытом со странами-членами сети", – отмечается в сообщении.

В НБУ ожидают, что поддержка международных партнеров позволит внедрить лучшие мировые практики и сформировать эффективную систему управления экологическими и социальными рисками в финансовой сфере.

Напомним, сеть устойчивого банкинга была создана в 2012 году. Сегодня она объединяет финансовые регуляторы и банковские ассоциации из 41 стран мира.

Члены Сети обязались работать над созданием устойчивой и экологически ориентированной финансовой системы. В частности, над повышением доли кредитов для проектов и бизнеса, которые оказывают положительное влияние на климат.

НБУ ожидает, что сотрудничество в рамках Сети устойчивого банкинга поможет к 2025 году повысить качество управления рисками в финансовом секторе, а именно ввести систему оценки социальных и экологических рисков заемщиков.