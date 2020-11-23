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"Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч

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"Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч
В рамках проекта "Дороги и работа" за 6,5 месяцев работу в дорожной отрасли получили 21 256 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

В ведомстве уточнили, что в течение 3 недель ноября было трудоустроено 1088 человек, открытыми остаются около 100 вакансий.

При этом в целом в компаниях-членах Национальной ассоциации дорожников Украины работает около 50 тысяч человек (без учета компаний, которые также работают на местных и коммунальных дорогах).

Как сообщалось, в апреле премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров с целью преодоления последствий введенного карантина планирует уже в мае создать около 500 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой 6-8 тыс. грн в месяц.

В том числе премьер обещал, что около 170 тыс. человек планируется занять на строительстве дорожной инфраструктуры.

Однако уже в июне Шмыгаль признавал, что благодаря реализации проектов программы "Большого строительства" дополнительно создано только 10 тысяч рабочих мест в сфере дорожного строительства.

По состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тысяч рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч. Источник: https://biz.censor.net/n3206704

Однако по состоянию на июнь в сфере дорожного строительства создано 10 тысяч рабочих мест из анонсированных Минэкономики 150 тысяч.

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Топ коментарі

  • superdexter sidorov
    Арифметическая задача в одно действие: сколько лет это должно пробыть премьером, чтобы создать 500 тыс. рабочих мест с зарплатой 6-8 тыс. грн. Ответ : оно должно быть премьером
    8 лет с копейками, если не передумают наши западные половые партнеры.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    моей тещи уже 7 лет как нет в этом мире (а прожила она 92 года и жизнь ее была не сладкой да и пенсия небольшой, у колхозников это сплошь и рядом) - это первое
    второе (по желанию, перечитайте отстранясь от Вашего первого впечатления мой коммент... там совсем не о том, в чем Вы меня обвиняете...
    третье; я ответил Якову что 6-8 тыс для кого-то курам на смех, а для кого-то (например пенсам...) за счастье.... ни про баланду, ни про тещу речь не шла... вообще...
    а борщ с мясом жру я... из рук моей жены и не скулю...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    т.е. Вы уже забыли про мою тёщу которая жрет мясо и не скулит?
    что Вы всё время всё передергиваете???
    вот коммент Якова :
    А что за такая огромная зарплата 6-8 тыс , это аж 211,5 $ в современном мире это курам на смех , стиралка и холодильник стоят во всем мире одинаково , молочка в Польше дешевле и вкуснее "Укравтодор" отчитался о трудоустройстве 21 тысячи человек из обещанных Шмыгалем 170 тысяч - Цензор.НЕТ 9283 Ермак со Шмыглом готовы жить на 6-8 тыс Гривен

    вот мой коммент:
    ой я Вас умоляю...а пенсия в 2 000 - 3 000 тыс...это ж ваще слёзы (а на такой пенсии большая половина стариков)

    ......
    мне перевести? или и дальше Вы будете читать между строк то, что там и не стояло???
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